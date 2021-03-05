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Происшествия

Опубликовано видео первого цунами у берегов Новой Зеландии после мощного землетрясения

За прошедшие 24 часа острова Новой Зеландии пережили три сильных землетрясения. Их магнитуда составляла: 6,9; 7,4; и самый мощный толчок — 8,1.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Была объявлена угроза цунами.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии призвало срочно эвакуироваться жителей. Первая волна цунами уже подобралась к берегам островов. Американские сейсмологи зафиксировали поднятие уровня воды в районе королевства Тонга. В сети тем временем появились первые видео волны в океане.

Угроза сохраняется и в других тихоокеанских государствах. Жителей призвали уйти на возвышенность подальше от берега, пишет News.ru.

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