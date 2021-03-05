Опубликовано видео первого цунами у берегов Новой Зеландии после мощного землетрясения

Была объявлена угроза цунами.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии призвало срочно эвакуироваться жителей. Первая волна цунами уже подобралась к берегам островов. Американские сейсмологи зафиксировали поднятие уровня воды в районе королевства Тонга. В сети тем временем появились первые видео волны в океане.
BREAKING VIDEO: Very first waves of Tsunami rolling at Tokomaru Bay, New Zealand: WATCH:#Tsunami #earthquake #Newzealand pic.twitter.com/ENxVdJbeTu— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 4, 2021
Угроза сохраняется и в других тихоокеанских государствах. Жителей призвали уйти на возвышенность подальше от берега, пишет News.ru.