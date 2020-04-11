Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Опубликовано видео пожара в сибирской колонии, где произошел бунт

В колонии № 15 Ангарска Ирутской области вечером 9 апреля произошел бунт.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Один из осужденных, находящийся в штрафном изоляторе (ШИЗО), отказался от личного обыска. Стал толкать сотрудников колонии и призвал других осужденных из соседних камер к бунту.

Несколько осужденных напали на сотрудника колонии и порезали себе предплечья осколками видеокамер, которые разбили. Сотрудника колонии госпитализировали.

После этого осужденные подожгли несколько объектов в промышленной зоне колонии. Горели три цеха деревообработки, площадь пожара составила 30 тыс. квадратных метров, уточняет ТАСС.

Сейчас обстановка в колонии под контролем, подчеркивает ГУФСИН. Пострадавших заключенных переведут в больницу другой колонии, а часть заключенных — в СИЗО для проведения следственных мероприятий, пишет ircity.ru.

О колонии

ИК-15 — колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные в ИК-15 занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость