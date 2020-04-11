Опубликовано видео пожара в сибирской колонии, где произошел бунт

Один из осужденных, находящийся в штрафном изоляторе (ШИЗО), отказался от личного обыска. Стал толкать сотрудников колонии и призвал других осужденных из соседних камер к бунту.

Несколько осужденных напали на сотрудника колонии и порезали себе предплечья осколками видеокамер, которые разбили. Сотрудника колонии госпитализировали.

После этого осужденные подожгли несколько объектов в промышленной зоне колонии. Горели три цеха деревообработки, площадь пожара составила 30 тыс. квадратных метров, уточняет ТАСС.

Сейчас обстановка в колонии под контролем, подчеркивает ГУФСИН. Пострадавших заключенных переведут в больницу другой колонии, а часть заключенных — в СИЗО для проведения следственных мероприятий, пишет ircity.ru.

О колонии

ИК-15 — колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные в ИК-15 занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.