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Происшествия

Опубликовано видео с гибелью артиста на сцене Большого театра

«Известия» опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша во время оперы «Садко».

Актер погиб на сцене Большого театра в Москве.
Актер погиб на сцене Большого театра в Москве.
Прокуратура Москвы.

Инцидент произошел 9 октября. На кадрах видно, как декорации опускаются и придавливают стоявшего в задних рядах 37-летнего Кулеша.

В театре сообщили, что спектакль сразу же остановили, зрителей попросили выйти из зала.

Одна из зрительниц рассказала, что сначала присутствовавшие в зале решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера.


Коллега погибшего рассказал, что Кулеш замешкался и не успел отойти из-за невнимательности.

Московский СК начал доследственную проверку в ходе которой оценит исполнение требований об охране труда и технике безопасности.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

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