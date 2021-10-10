Опубликовано видео с гибелью артиста на сцене Большого театра

« Известия » опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша во время оперы «Садко».

Актер погиб на сцене Большого театра в Москве.

Инцидент произошел 9 октября. На кадрах видно, как декорации опускаются и придавливают стоявшего в задних рядах 37-летнего Кулеша.

В театре сообщили, что спектакль сразу же остановили, зрителей попросили выйти из зала.

Одна из зрительниц рассказала, что сначала присутствовавшие в зале решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера.



Коллега погибшего рассказал, что Кулеш замешкался и не успел отойти из-за невнимательности.

Московский СК начал доследственную проверку в ходе которой оценит исполнение требований об охране труда и технике безопасности.