Опубликовано видео с гибелью артиста на сцене Большого театра

Инцидент произошел 9 октября. На кадрах видно, как декорации опускаются и придавливают стоявшего в задних рядах 37-летнего Кулеша.
В театре сообщили, что спектакль сразу же остановили, зрителей попросили выйти из зала.
Одна из зрительниц рассказала, что сначала присутствовавшие в зале решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера.
Коллега погибшего рассказал, что Кулеш замешкался и не успел отойти из-за невнимательности.
Московский СК начал доследственную проверку в ходе которой оценит исполнение требований об охране труда и технике безопасности.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.