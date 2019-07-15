Опубликовано видео с места ДТП кортежа Зеленского с детскими автобусами

В Запорожской области Украины произошло ДТП с участием автомобилей из кортежа президента страны Владимира Зеленского.

В аварию также попали автобусы, в которых перевозили детей, сообщает Страна.ua.

«Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия — обгон колонны легковыми авто», — сообщает издание.

Видео последствий ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского появилось в сети, пишет VSE42.RU. На кадрах видно, что автомобили госохраны получили много повреждений из-за столкновения: у двух внедорожников Volkswagen Touareg помяты капоты, у микроавтобуса появилась большая вмятина сбоку, пишет ura.ru.

По информации СМИ, два автомобиля Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и службы безопасности президента обгоняли колонну автобусов, перевозивших детей, по дороге в Киев, и не рассчитали дистанцию.

Самого Зеленского в кортеже не было — он отправился в столицу Украины на самолете, пишет polit.ru.

Предварительно, пассажиры автобусов не пострадали.