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Происшествия

Опубликовано видео с места пьяного ДТП, в котором погиб 18-летний алтайский мотоциклист

«Вести Алтай» опубликовали видеосюжет с места трагического ДТП в селе Зимино Ребрихинского района. Инцидент произошел вечером 1 июня: предположительно пьяный мужчина, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречку и столкнулся со скутером, на котором ехал 18-летний парень. Как сообщает «Инцидент Барнаул», парень отлетел на 15 метров и погиб на месте.

Место аварии в селе Зимино Ребрихинского района.
Место аварии в селе Зимино Ребрихинского района.
Скан телесюжета "Вести Алтай".

По предварительной информации краевой ГИБДД, 1 июня около 19:50 в с. Зимино мужчина-водитель 1967 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении мотоциклом «Рейсер» под управлением мужчины 2000 года рождения.

После столкновения машина пролетела еще несколько метров через заборы двух усадеб и врезалась в дом. Водитель иномарки и пассажир не пострадали. По предварительным данным, скорость иномарки была не менее 100 километров в час, а водитель был настолько пьян, что не смог сам выбраться из салона авто.

«Алексей ехал на скутере по правой полосе, по той же полосе двигалась серебристая Тойота Корона Премио, в ней были двое пьяных мужчин, в результате наезда на скутер, парень отлетел на 15 метров и погиб на месте, а автомобиль влетел в забор», — сообщил участник паблика «Инцидент Барнаул» Сергей.

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