Опубликовано видео с возгоранием двигателя самолета в аэропорту Новосибирска

Пассажир рейса Новосибирск — Камрань (Вьетнам) авиакомпании S7 Airlines опубликовал в паблике « ЧП Новосибирск » видео с загоревшимся двигателем самолета.

Отмечается, что инцидент произошел 18 января в аэропорту Толмачево.

На кадрах видно воспламенившийся во время запуска двигатель самолета А-321N.

Как сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте, на борту находились 180 пассажиров и пять членов экипажа.

По предварительной версии, причиной воспламенения стало авиационное топливо, которое скопилось в выхлопной системе двигателя.

«После чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки», — отметили в ведомстве.

Командир воздушного судна принял решение об отмене полета, пассажиры эвакуированы в штатном режиме: самолет не поврежден, люди не пострадали.