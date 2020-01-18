Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Опубликовано видео с возгоранием двигателя самолета в аэропорту Новосибирска

Пассажир рейса Новосибирск — Камрань (Вьетнам) авиакомпании S7 Airlines опубликовал в паблике «ЧП Новосибирск» видео с загоревшимся двигателем самолета.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

Отмечается, что инцидент произошел 18 января в аэропорту Толмачево.

На кадрах видно воспламенившийся во время запуска двигатель самолета А-321N.

Как сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте, на борту находились 180 пассажиров и пять членов экипажа.

По предварительной версии, причиной воспламенения стало авиационное топливо, которое скопилось в выхлопной системе двигателя.

«После чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки», — отметили в ведомстве.

Командир воздушного судна принял решение об отмене полета, пассажиры эвакуированы в штатном режиме: самолет не поврежден, люди не пострадали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость