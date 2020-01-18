Опубликовано видео с возгоранием двигателя самолета в аэропорту Новосибирска

Отмечается, что инцидент произошел 18 января в аэропорту Толмачево.
На кадрах видно воспламенившийся во время запуска двигатель самолета А-321N.
Как сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте, на борту находились 180 пассажиров и пять членов экипажа.
По предварительной версии, причиной воспламенения стало авиационное топливо, которое скопилось в выхлопной системе двигателя.
«После чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки», — отметили в ведомстве.
Командир воздушного судна принял решение об отмене полета, пассажиры эвакуированы в штатном режиме: самолет не поврежден, люди не пострадали.