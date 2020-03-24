Опубликовано видео спасения жительницы Бийска из тестомесильной машины

В Алтайском крае проводится проверка по факту получения производственной травмы работницей предприятия в Бийске, сообщает региональный СК.

«Проводится доследственная проверка. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве», — рассказали в ведомстве.

Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «Бийск. Субъективно». На кадрах спасатели успокаивают девушку и стараются вызволить ее как можно быстрее.



Как пишет «Бийский рабочий», 27-летняя работница предприятия по неосторожности попала в тестомес. Инцидент произошел 23 марта около 8 часов утра.

«У женщины серьезные травмы: неполная ампутация на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки», — пишет издание.

Бийчанку госпитализировали в травматологию городской больницы № 2.