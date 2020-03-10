Организатор скандального барнаульского приюта «Успех» на суде попросила прощения

10 марта на очередном заседании суда по делу о мошенничестве в скандальном приюте «Успех» подсудимая Лариса Ягофарова попросила прощения у пострадавших. Она признала вину и попросила суд не лишать ее свободы, сообщает «Катунь 24».

В своём последнем слове Лариса Ягофарова отметила, что ее действиям нет оправданий и объяснений, она попросила прощения у потерпевших, правда, только у тех, кто смог приехать в суд.

«Прошу уважаемый суд о снисходительности и не лишать свободы», — сказала Ягофарова.

Свое решение суд огласит 11 марта.

Скандал в приюте «Успех»

Историю странного реабилитационного приюта «Успех» журналисты рассказали в мае 2019 года. Зрители «Катунь 24» передали телеканалу фото и видеоматериалы о приюте, в котором, по их мнению, в антисанитарных условиях содержится не менее 15 человек. Одна из женщин является ветераном Великой Отечественной войны. Ночью соседи слышали из приюта стоны. На некоторых кроватях не было даже матрацев.

Тогда же министерство соцзащиты края по этому факту провело проверку условий проживания пожилых и инвалидов в помещениях, которые занимает фонд «Мир без наркотиков — это Успех».

В результате пожилым людям предложили разместиться в государственной сети стационарных соцучреждений, где имеется достаточное количество свободных мест. При обращении гражданина с личным заявлением ему оперативно предоставлялось место в доме-интернате.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проведение проверки после выхода материала в свет. Делом занялся и Следственный комитет.

Правоохранители выяснили, что в приюте сделали подложную доверенность и похитили имеющиеся на сберегательном счете постояльца деньги в сумме 1 млн 142 тыс. рублей.

Обвинение просит для Ягофаровой 5 лет тюрьмы.