Оружие и туши животных: полицейские задержали браконьеров в Алтайском крае

В Алтайском крае полицейские задержали 5 человек, которых подозревают в браконьерстве, пишет ГУ МВД России по региону.

В автомобиле УАЗ, который остановили полицейские, находились четверо мужчин и одна женщина. Один из подозреваемых живет в селе Успенка Локтевского района, а остальные — жители Горняка.

По предварительным данным, косуль незаконно убили в охотничьих угодьях Локтевского района вблизи села Новенькое, а вечером везли добычу домой.

Полицейские изъяли автомобиль УАЗ с прицепом, в котором находился снегоход. Под ним и были спрятаны туши животных. Кроме того, у подозреваемых изъяли три карабина «Вепрь», два гладкоствольных ружья (все оружие зарегистрировано), боеприпасы к ним, три ножа, четыре радиостанции.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 360 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело.