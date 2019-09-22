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Происшествия

Осеннее обострение: в алтайском городе неизвестный нападает на женщин

В Славгороде неизвестный мужчина попытался изнасиловать девушку, сообщает «Инцидент Барнаул». За два дня в городе произошло четыре нападения. Пока неизвестно, один ли человек причастен ко всем. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидентов и ищут подозреваемого.

Женщина с косой.
Женщина с косой.
СС0

Нападения происходят поздно вечером, в период с 22:00 до 23:00. Как говорит один из участников сообщества, неизвестный напал на женщину 60 лет и она сильно его укусила. Другую жертву изнасиловать он не успел — прохожие спугнули нападавшего.

В опубликованной ориентировке полиции сказано, что разыскивается мужчина на вид 18−25 лет, европейской внешности, плотного телосложения, худощавое лицо со скулами, рост 162−165 см. Цвет волос темный, короткая небрежная челка, темные глаза. Одет был в темные штаны и черную куртку с капюшоном.

Неизвестный мужчина нападает на женщин в Славгороде.
Неизвестный мужчина нападает на женщин в Славгороде.
«Инцидент Барнаул»


В следственном комитете проводят проверку по факту нападения. Следователи и полицейские устанавливают личность мужчины и обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность мужчины к иным нападениям.
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