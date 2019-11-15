Ошибка резидента: майор ФСБ выдал гостайну, когда просил отпуск

Мужчина пытался через суд добиться дополнительного отдыха за переработку.

В исковом заявлении вместе с условным наименованием своей воинской части чекист указал и ее реальный номер, что запрещено как федеральным законодательством, так и ведомственной инструкцией ФСБ, пишет «Коммерсант».

Майор подал иск в региональный военный суд в 2018 году. За переработку командование должно было предоставить 61 сутки отдыха. В результате майору удалось договориться с командованием, он получил отпуск и отозвал иск.

Через несколько месяцев он вновь обратился в суд, пытаясь обжаловать строгий выговор, который он получил за указание реального номера части, пишет ura.ru.

Разгласив эту информацию, он нарушил федеральный закон «О государственной тайне». Законом запрещается указывать такие сведения в жалобах, которые направляются в государственные органы.

Суд встал на сторону командования части.