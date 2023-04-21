Осколки авиабоеприпаса с Су-34 после мощного взрыва залетели в квартиры белгородцев. Видео ЧП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возросло число пострадавших в результате взрывов в городе, указывает Газета.Ru.

Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

И одной пожилой женщине стало плохо — очень поднялось давление. Ее госпитализировали, находится под наблюдением врачей.

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала падение снаряда рядом с проезжей частью — он рухнул около супермаркета, а потом сдетонировал, указывает News.ru.

Погибших нет.

Накануне вечером в Белгороде произошел мощный взрыв. Повреждена часть дома.

Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома.

Жильцов эвакуировали. Также повреждения получили несколько автомобилей.

Произошел нештатный сход боеприпаса, пояснили случившееся ЧП в Минобороны РФ. В результате взрыва на городской улице образовалась огромная воронка — диаметром 20 метров.

Взрывной волной одну из машин забросило на крышу магазина «Пятерочка». Обследуют здания, которые повреждены от «нештатного схода боеприпаса».