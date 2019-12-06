Осколок снаряда попал в «пятую точку» журналистки российского канала

Журналистка российского государственного телеканала RT Шарлот Дубенски пострадала во время разгона акции протеста в Париже.

Осколок снаряда, выпущенного полицейскими, угодил прямо в «яблочко» — ягодицу журналистки. Очем она сразу сообщила в микроблоге.

Она отметила, что с ней все в порядке, но некоторое время может быть неудобно сидеть.

«Спустя почти три года работы на протестах моя удача наконец закончилась. Получила в ягодицу частью снаряда. Ай!», — сообщила она в Twitter.

Во Франции во время всеобщей национальной забастовки против пенсионной реформы произошли столкновения между участниками протестов и полицией. Демонстранты зажигают дымовые шашки и кидают в правоохранителей различные предметы, пишет News.ru.

5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка. Закрыты 11 линий парижского метро, фиксируются значительные перебои в работе общественного транспорта.