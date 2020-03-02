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2 марта
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Происшествия

Оскорбленный барнаулец облил жену кипящим супом

В Барнауле во время ссоры супруг облил жену горячим куриным супом. Уголовное дело направили в суд, сообщает прокуратура Алтайского края.

Суп.
Суп.
СС0.

Все произошло утром после новогодних праздников, когда потерпевшая готовила на кухне. Супруги выпивали, произошла ссора, и женщина оскорбила мужа, спровоцировав агрессивное поведение. Обвиняемый взял в руки пластиковую тарелку, зачерпнул кипящий суп и плеснул им в область лица, шеи и правого плеча потерпевшей.

Женщина получила ожог 1−2 степени площадью 4% от общей поверхности тела. Эксперт установил, что здоровью потерпевшей был причинен легкий вред.

Обвиняемый дал признательные показания, мужчину ждет суд.

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