Оскорбленный барнаулец облил жену кипящим супом

В Барнауле во время ссоры супруг облил жену горячим куриным супом. Уголовное дело направили в суд, сообщает прокуратура Алтайского края.

Все произошло утром после новогодних праздников, когда потерпевшая готовила на кухне. Супруги выпивали, произошла ссора, и женщина оскорбила мужа, спровоцировав агрессивное поведение. Обвиняемый взял в руки пластиковую тарелку, зачерпнул кипящий суп и плеснул им в область лица, шеи и правого плеча потерпевшей.

Женщина получила ожог 1−2 степени площадью 4% от общей поверхности тела. Эксперт установил, что здоровью потерпевшей был причинен легкий вред.

Обвиняемый дал признательные показания, мужчину ждет суд.