Оскорбленный житель Алтайского края убил возлюбленную и сдался полиции

В Новоалтайске следователи предъявили обвинение местному жителю в убийстве знакомой, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 2 декабря 2019 обвиняемый дома выпивал вместо со своей знакомой. Во время ссоры она оскорбила возлюбленного. Обидевшись, горожанин три раза ударил женщину ножом в грудь.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, написав явку с повинной.

Обвиняемого заключили под стражу. Известно, что ранее он уже отбывал наказание за совершение преступления против личности. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.