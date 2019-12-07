Оскорбленный житель Алтайского края убил возлюбленную и сдался полиции

По данным следствия, 2 декабря 2019 обвиняемый дома выпивал вместо со своей знакомой. Во время ссоры она оскорбила возлюбленного. Обидевшись, горожанин три раза ударил женщину ножом в грудь.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, написав явку с повинной.
Обвиняемого заключили под стражу. Известно, что ранее он уже отбывал наказание за совершение преступления против личности. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.