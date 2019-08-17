В Алтайском крае оскорбленный мужчина убил знакомую

По данным следствия, вечером в мае 2019 года обвиняемый был в гостях у жительницы села Кулунда, где выпивал. Знакомые поссорились из-за того, что женщина стала оскорбительно высказываться в адрес своего гостя. Обвиняемый взял нож и несколько раз ударил хозяйку дома в область туловища и шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.