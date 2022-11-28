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Происшествия

Основатель Forex Club погиб в авиакатастрофе

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, сообщают РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Вячеслав Таран разбился на вертолете еще 25 ноября, по информации Monaco Daily News. Полет организовала компания Monacair. Известно, что в авиакатастрофе также погиб пилот.

Тарану было 53 года. Последние десять лет он жил в Монако. У предпринимателя остались жена — издатель известного журнала Hello Monaco и трое детей.

Forex Club — один из ведущих операторов рынка Forex (торговли валютой). Вячеслав Таран основал ее в 1997 году. В настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group.

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