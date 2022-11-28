Основатель Forex Club погиб в авиакатастрофе

Вячеслав Таран разбился на вертолете еще 25 ноября, по информации Monaco Daily News. Полет организовала компания Monacair. Известно, что в авиакатастрофе также погиб пилот.

Тарану было 53 года. Последние десять лет он жил в Монако. У предпринимателя остались жена — издатель известного журнала Hello Monaco и трое детей.

Forex Club — один из ведущих операторов рынка Forex (торговли валютой). Вячеслав Таран основал ее в 1997 году. В настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group.