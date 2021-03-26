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Основатель группы «Звуки Му» катался на лыжах по Москва-реке и утонул

Скончался основатель советской рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Он утонул в Москве-реке.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

Музыканту было 68 лет.

«25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе», — написал музыкальный журналист Артемий Троицкий на своей странице на Facebook.

О музыканте

Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, в середине 70-х стал печатался в советской периодике, был специалистом по джазу, пишет «Царьград».

В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и участниками группы «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать. Также артист общался с участниками группы «Кино» Виктора Цоя и «Зоопарк» Майка Науменко.

В 1983 году Липницкий вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист, пишет ura.ru. Музыкант также был режиссером, журналистом и телеведущим.

Его дом на Николиной Горе в 80-х стал главным прибежищем рок-музыкантов в Москве.

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