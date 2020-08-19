Особо опасный рецидивист сбежал прямо из зала суда

Спарихин находился в местах лишения свободы с 80-х годов. В 1980 году он был осужден за умышленное убийство, в 1987-м — за хищение имущества, в 1996-м — за истязание, в 2001-м — за убийство двух и более лиц, в том числе ребенка.
Спарихина задержали по заявлению жительницы Новороссийска. Потерпевшая рассказала, что мужчина поймал ее поздно вечером на улице, угрожая ножом, посадил в ее же BMW и там изнасиловал. После этого рецидивист, угрожая убийством, заставил потерпевшую возить его по городу, пишет Lenta.ru.
Городской суд Новороссийска должен был избрать Спарихину меру пресечения, но перед слушанием вышла заминка, которой и воспользовался преступник. В настоящий момент он обвиняется сразу по пяти статьям УК РФ.
Беглеца разыскивают сотрудники правоохранительных органов.