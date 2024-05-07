Останки медвежат нашли на свалке в Сибири

Останки медвежат нашли на свалке в Кемеровской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам активистов, ранее животные жили у местного предпринимателя, который уже был замешан в скандалах. Например, он публиковал видео, на котором натравливал собак на медвежонка, сидящего на цепи.

Зоозащитники сообщают, что зимой местные жители интересовались у властей, на каком основании диких зверей содержат в клетке. Однако ответа не было. Сейчас люди просят привлечь к разбирательству следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Алтайского края зоозащитники прекратили прием животных.

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