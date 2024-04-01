1 апреля
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Происшествия

Останки пропавшего двухлетнего ребенка нашли в Альпах

В Альпах найдены останки пропавшего французского малыша.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Он пропал 2023 году, событие потрясло нацию, пишет The Guardian.

Это случилось 8 июля прошлого года. Мальчик жил у бабушки и дедушки в альпийской деревне. Последний соседи видели его идущим в одиночестве на высоте 1200 метров во французских Альпах, указывает «МК».

В настоящий момент следователи устанавливают причину смерти мальчика. Уже проведена ДНК-экспертиза.

Ранее в немецких Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад.

Тест ДНК подтвердил — найденное тело принадлежало альпинисту, исчезнувшему в 1986 году неподалеку от горы Маттерхорн.

Останки нашли после таяния ледников. Останки обнаружили два альпиниста во время похода вдоль ледника Теодул.

Они нашли ботинок с красными шнурками и крепления.

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