Останки пропавшего двухлетнего ребенка нашли в Альпах

Он пропал 2023 году, событие потрясло нацию, пишет The Guardian.

Это случилось 8 июля прошлого года. Мальчик жил у бабушки и дедушки в альпийской деревне. Последний соседи видели его идущим в одиночестве на высоте 1200 метров во французских Альпах, указывает «МК».

В настоящий момент следователи устанавливают причину смерти мальчика. Уже проведена ДНК-экспертиза.

Ранее в немецких Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад.

Тест ДНК подтвердил — найденное тело принадлежало альпинисту, исчезнувшему в 1986 году неподалеку от горы Маттерхорн.

Останки нашли после таяния ледников. Останки обнаружили два альпиниста во время похода вдоль ледника Теодул.

Они нашли ботинок с красными шнурками и крепления.

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