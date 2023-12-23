Остановилось движение трамваев на пр. Красноармейском в Барнауле

На трамвайных путях произошло ДТП, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Авария на трамвайных путях в Барнауле

На пересечении пр. Красноармейского и ул. Песчаной движение трамваев встало в обе стороны.

Это произошло из-за легкового автомобиля, который оказался на путях.

Подробности происшествия неизвестны.

Ранее в Барнауле автомобиль застрял на дорожном кольце.