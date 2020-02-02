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Происшествия

Оставленных отцом в московском аэропорту детей передали бабушке

Мальчиков, которых отец оставил одних в аэропорту Шереметьево, передали их бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ТАСС.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

26 января сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили двух мальчиков девяти и шести лет без сопровождения взрослых. В их рюкзаке лежали свидетельства о рождении и записка

Полиция выяснила, что дети прилетели с отцом из Хабаровска и начала его поиски. По данным Telegram-канала Baza, полицейские установили его личность — это 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону.

СМИ выяснили некоторые подробности о семье мальчиков. Между мужчиной и его супругой имелись разногласия, сообщило РИА «Новости». Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии. Местонахождение матери двух мальчиков неизвестно.

Возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности несовершеннолетних, а также об истязании и халатности. В настоящее время жизни и здоровью детей угрозы нет.

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