Осужден мотоциклист, сбивший двух девушек в Барнауле

Всего полтора года тюремного заключения получил 31-летний мотоциклист, который сбил на пешеходном переходе в Барнауле двух девушек. Одна из них скончалась, а вторая — осталась инвалидом. При этом виновный просил смягчить ему наказание, но краевой суд оставил приговор в силе.

Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, в апреле текущего года мужчина на мотоцикле Honda ехал по Павловскому тракту и не уступил дорогу двум девушкам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими знаками и дорожной разметкой.

В результате ДТП одна из девушек погибла, другая получила телесные повреждения, в том числе повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания водитель признал свою вину, но пытался доказать, что не смог своевременно заметить девушек, поскольку они были одеты в темную одежду, а уличное освещение, по его мнению, было недостаточным.

Однако сторона обвинения привела убедительные доводы того, что наружное освещение на данном участке дороги было приемлемым.

Суд приговорил мотоциклиста к 1,5 годам тюремного заключения и на 2 года лишил его права управлять транспортными средствами.

Вместе с тем статья 264 часть 3 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» предусматривает в таких случаях наказание до 3 лет тюрьмы.