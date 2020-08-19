Осуждена модель, укравшая с подельником у депутата Госдумы 22 млн рублей и валюту

Суд приговорил подельников к четырем годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
Сразу после оглашения приговора девушку отпустили из-под стражи. Свой срок она будет отбывать после достижения ее ребенком возраста 14 лет. Сообщник остался под стражей.
По версии следствия, модель вместе с Дудаевым проникла в апартаменты депутата, где тот хранил деньги. Подельники украли из сейфа 20 млн рублей и 35 тыс. долларов.
Депутат собирался обратиться в правоохранительные органы, тогда девушка выманила его якобы для беседы в безлюдное место и вызвала своего сообщника. Дудаев потребовал от депутата дать слово, что он не будет обращаться в правоохранительные органы, и пригрозил убийством, пишет Lenta.ru. И избил потерпевшего.
Во время расследования уголовного дела депутату поступали регулярные угрозы, он был взят под госзащиту.
Людей, угрожавших мужчине, продолжают искать. Осужденные своей вины не признали.