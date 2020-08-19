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Происшествия

Осуждена модель, укравшая с подельником у депутата Госдумы 22 млн рублей и валюту

В Москве вынесен приговор модели Ольге Синтюревой и ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву, которые похитили 22 млн рублей и 35 тыс. долларов из сейфа депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Жигарева.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Суд приговорил подельников к четырем годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Сразу после оглашения приговора девушку отпустили из-под стражи. Свой срок она будет отбывать после достижения ее ребенком возраста 14 лет. Сообщник остался под стражей.

По версии следствия, модель вместе с Дудаевым проникла в апартаменты депутата, где тот хранил деньги. Подельники украли из сейфа 20 млн рублей и 35 тыс. долларов.

Депутат собирался обратиться в правоохранительные органы, тогда девушка выманила его якобы для беседы в безлюдное место и вызвала своего сообщника. Дудаев потребовал от депутата дать слово, что он не будет обращаться в правоохранительные органы, и пригрозил убийством, пишет Lenta.ru. И избил потерпевшего.

Во время расследования уголовного дела депутату поступали регулярные угрозы, он был взят под госзащиту.

Людей, угрожавших мужчине, продолжают искать. Осужденные своей вины не признали.

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