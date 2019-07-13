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13 июля 27°C

Осуждена майор полиции, прославившаяся фразой «Вас убьют — тогда выедем»

Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не приняла мер для защиты от домашнего насилия местной жительницы Яны Савчук. Эта громкая история произошла в ноябре 2016 года.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Башкатову суд признал виновной в халатности, повлекшей смерть человека. Подсудимая свою вину не признала, объяснив, что действовала по инструкции.

Напомним: 17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой и избил ее до смерти. До этого женщина вызывала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали.

За 40 минут до убийства Яна Савчук снова позвонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый полиции, майор Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов.

«Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила тогда сотрудница полиции.

Обвиненный в убийстве Яны Савчук Андрей Бочков получил 13 лет тюрьмы. Во время оглашения приговора 5 мая 2018 года Бочков попытался покинуть клетку, в которой содержался. Его остановили конвоиры.

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