Башкатову суд признал виновной в халатности, повлекшей смерть человека. Подсудимая свою вину не признала, объяснив, что действовала по инструкции.
Напомним: 17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой и избил ее до смерти. До этого женщина вызывала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали.
За 40 минут до убийства Яна Савчук снова позвонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый полиции, майор Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов.
«Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила тогда сотрудница полиции.
Обвиненный в убийстве Яны Савчук Андрей Бочков получил 13 лет тюрьмы. Во время оглашения приговора 5 мая 2018 года Бочков попытался покинуть клетку, в которой содержался. Его остановили конвоиры.