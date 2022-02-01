Осужденные россияне за убийство жуков на Шри-Ланке смогут вернуться на родину

Россияне, которых осудили на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетят в Москву, сообщает РИА «Новости» .

Рейс запланирован на 1 февраля.

Что произошло

Научного сотрудника зоопарка Ростова-на-Дону Александра Игнатенко и двух его спутников, Николая Килафяна и Артема Рябова арестовали почти 2 года назад — 26 февраля 2020 года. При аресте в кармане у Игнатенко полиция обнаружила несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить. С того момента россияне были фигурантами расследования, напоминает Газета.Ru. Россиянам избрали меру пресечения в виде условного срока (2 года).

В январе этого года подозреваемые признались в убийстве жуков на Шри-Ланке. Каждый должен заплатить свыше 1,1 млн руб.

Штраф

Ранее в посольстве России в Коломбо уточняли, что суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тыс. долларов США.

31 января соотечественники оплатили штраф, а также получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки.

Ранее в Сибири развели хищного клопа и кубинскую божью коровку с маленькой прожорливой личинкой.