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Происшествия

Осужденный на пять лет депутат АКЗС Андрей Волков просит отменить приговор

Депутат АКЗС Андрей Волков подал апелляционную жалобу на приговор суда, по которому он получил пять лет тюрьмы. Об этом пишет «Алтайская правда» со ссылкой на представителя прокуратуры Алтайского края.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

В суде депутат вины не признал. Суд приговорил его к пяти годам общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

От депутата поступила апелляционная жалоба. Он не согласен с приговором суда и просит его отменить. Такая же жалоба поступила со стороны его защиты.

Жалобы будут рассматривать 24 января 2020 года.

В чем обвинили Андрея Волкова

Депутат также является учредителем барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк присваивал деньги, которые граждане вносили в счет оплаты ЖКУ.

Средства перечислялись на счета подконтрольных организаций, а потом подельники тратили их на свои нужды. Речь идет о 43 млн рублей.

Уголовное дело на Горбатюк выделили в отдельное производство, так как она согласилась сотрудничать со следствием. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.

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