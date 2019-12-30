Осужденный на пять лет депутат АКЗС Андрей Волков просит отменить приговор

В суде депутат вины не признал. Суд приговорил его к пяти годам общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.
От депутата поступила апелляционная жалоба. Он не согласен с приговором суда и просит его отменить. Такая же жалоба поступила со стороны его защиты.
Жалобы будут рассматривать 24 января 2020 года.
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Депутат также является учредителем барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк присваивал деньги, которые граждане вносили в счет оплаты ЖКУ.
Средства перечислялись на счета подконтрольных организаций, а потом подельники тратили их на свои нужды. Речь идет о 43 млн рублей.
Уголовное дело на Горбатюк выделили в отдельное производство, так как она согласилась сотрудничать со следствием. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.