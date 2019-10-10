Осужденный за пытки алтайский экс-полицейский обжалует приговор

Сергей Белоусов получил семь лет лишения свободы за пытки. Теперь он обжалует приговор в начавшем с октября работу кассационном суде общей юрисдикции.
По словам адвоката, жалобу о том, что дело в российском суде рассматривали несправедливо, уже принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека.
«На основе жалобы в ЕСПЧ, я обращусь в середине октября в кассацию в Кемерово уже по новым правилам. Если приговор будет отменён, изменён или дело направлено на новое рассмотрение, то жалобу в ЕСПЧ придётся отозвать, так как будет потерян повод для того. Главное добиться справедливости, так как в суде были допущены фатальные нарушения процесса и прав подсудимого», — сказал Чумаков.
В чем обвиняется экс-полицейский?
В 2015 году Белоусов и его коллега Юрий Зарецкий истязали троих подозреваемых в краже нескольких мешков комбикорма. На одного из них надевали наручники, противогаз и более 40 раз ударили боевым электрошокером, в том числе в область сердца, но без каких-либо последствий для здоровья последнего
По словам Виктора Чумакова, 42 удара электрошокера не выдержит ни один человек, а на одежде подозреваемых в краже нет следов воздействия электрического тока.
Раны на теле жертвы могли быть получены иным путём, «по совету одного из родственников, ранее осуждённого за педофилию с убийством жертвы, а потому люто ненавидящего полицейских, чтобы сфабриковать уголовное дело и самому избежать ответственности», отмечает Чумаков.