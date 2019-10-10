Осужденный за пытки алтайский экс-полицейский обжалует приговор

Экс-полицейский из Алтайского края Сергей Белоусов рассчитывает обжаловать приговор, который получил за истязания задержанных, пишет Sibnet.ru со ссылкой на адвоката Виктора Чумакова. Он все еще считает, что доказательств вины его клиента нет.

Сергей Белоусов получил семь лет лишения свободы за пытки. Теперь он обжалует приговор в начавшем с октября работу кассационном суде общей юрисдикции.

По словам адвоката, жалобу о том, что дело в российском суде рассматривали несправедливо, уже принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека.

«На основе жалобы в ЕСПЧ, я обращусь в середине октября в кассацию в Кемерово уже по новым правилам. Если приговор будет отменён, изменён или дело направлено на новое рассмотрение, то жалобу в ЕСПЧ придётся отозвать, так как будет потерян повод для того. Главное добиться справедливости, так как в суде были допущены фатальные нарушения процесса и прав подсудимого», — сказал Чумаков.

В чем обвиняется экс-полицейский?

В 2015 году Белоусов и его коллега Юрий Зарецкий истязали троих подозреваемых в краже нескольких мешков комбикорма. На одного из них надевали наручники, противогаз и более 40 раз ударили боевым электрошокером, в том числе в область сердца, но без каких-либо последствий для здоровья последнего

По словам Виктора Чумакова, 42 удара электрошокера не выдержит ни один человек, а на одежде подозреваемых в краже нет следов воздействия электрического тока.

Раны на теле жертвы могли быть получены иным путём, «по совету одного из родственников, ранее осуждённого за педофилию с убийством жертвы, а потому люто ненавидящего полицейских, чтобы сфабриковать уголовное дело и самому избежать ответственности», отмечает Чумаков.