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Происшествия

Освободившийся по УДО барнаулец сжег человека

46-летний житель Барнаула, ранее уже судимый за убийство, убил собутыльника в период условно-дословного освобождения, сообщили в краевом следственном комитете. Обстановка, в которой это было проделано, типичная. А вот само преступление он совершил с особой жестокостью: бывший заключенный своего знакомого сжег.

Уголовное дело. Заключение под стражу.
Уголовное дело. Заключение под стражу.
Pixabay.com

Вот какую картину преступления обрисовали следователи.

Дело было в Барнауле, в мае 2020 года — вечером, на остановке общественного транспорта. Освободившийся из мест не столь отдаленных 46-летний барнаулец знакомится с пожилым (64-летним) мужчиной. И организуют совместное распитие горячительного.

Как водится, в это время между ними возник конфликт. Бывший заключенный, обидевшись на нового знакомого, сходил домой, где взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил собутыльника и поджег его.

А сам скрылся с места преступления. 64-летний мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Расследованием установило, что преступник ранее был признан виновным в совершении убийства и разбойных нападений. И о на путь совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

Суд признал его виновным в убийстве и вынес ему наказание — 20 лет лишения свободы.

Причем первые пять лет он должен провести в тюрьме. А остальной срок — в исправительной колонии особого режима, сообщила Елена Коновалова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

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