От чрезмерной любви к животным пенсионерку выселили из квартиры

Женщину, которая содержала в однокомнатной квартире 15 собак в Норильске (Красноярский край), выселили из квартиры после решения суда. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП по региону.

Жалобы на пенсионерку неоднократно поступали от соседей. Их не устраивали шум и неприятный запах из квартиры. Они просили хозяйку пристроить животных.

Пожилая женщина на просьбы никак не реагировала. Жильцы обратились в суд, потребовали запретить содержание собак и выселить соседку из жилого помещения.

Суд встал на сторону обратившихся граждан — и в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист.

Требование о выселении пенсионерке вручил сотрудник службы и предупредил, что в случае неисполнения решения ее привлекут к административной ответственности.

Хозяйка животных проигнорировала требования. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее протокол по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В результате, россиянку все-таки выселили из жилья, а собак отправили в приют. В настоящий момент пожилая женщина проживает вместе с сыном.

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