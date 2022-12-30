От чрезмерной любви к животным пенсионерку выселили из квартиры

Жалобы на пенсионерку неоднократно поступали от соседей. Их не устраивали шум и неприятный запах из квартиры. Они просили хозяйку пристроить животных.
Пожилая женщина на просьбы никак не реагировала. Жильцы обратились в суд, потребовали запретить содержание собак и выселить соседку из жилого помещения.
Суд встал на сторону обратившихся граждан — и в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист.
Требование о выселении пенсионерке вручил сотрудник службы и предупредил, что в случае неисполнения решения ее привлекут к административной ответственности.
Хозяйка животных проигнорировала требования. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее протокол по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
В результате, россиянку все-таки выселили из жилья, а собак отправили в приют. В настоящий момент пожилая женщина проживает вместе с сыном.
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