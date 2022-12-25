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Происшествия

Три ребенка пострадали от укусов животных на Алтае

Трое детей пострадали от укусов животных в Республике Алтай за неделю с 17 по 23 декабря, ссылаются «Новости Горного Алтая» на данные Роспотребнадзора.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Бездомные животные покусали семь человек в регионе. Среди них три ребенка.

Уличная собака укусила 14-летнего ребенка в Усть-Коксинском районе.

Домашние собаки покусали взрослого и ребенка в Кош-Агачском и Майминском районах.

Девочку из Горно-Алтайска покусала бездомная кошка.

Напомним, мальчик из Хабаровска несколько дней пытался спасти раненую собаку, застрявшую в мусорном баке.

Ранее стало известно, что в Барнауле могут ввести штраф для хозяев, выкидывающих питомцев на улицу.

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