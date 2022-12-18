Мальчик в течение двух дней пытался спасти собаку, застрявшую в мусорном баке

Маленький житель Хабаровска, Тимофей пришел на помощь раненой собаке, застрявшей в мусорном баке. В течение двух дней он добивался от людей помощи, но многие просто отмахивались. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Юный спасатель рассказывает, что заметил бедняжку в мусорном баке вечером, когда гулял вместе с другом. Собака застряла в мусорном баке с пораненной лапой — рана была от пули. Она рычала, если к ней подходили ближе.

Мальчик попробовал обратиться за помощью к прохожим, но те лишь махнули рукой и сказали, что животное выберется само. Но собака так и осталась в ловушке на следующий день.

Тогда Тимофей позвонил своей маме, а она — спасателям. Те тоже отмахнулись, посчитав, что собака выберется без чьей-либо помощи.

Тогда мама и мальчик позвонили в приют «Элин дом», и волонтеры, наконец, откликнулись на зов о помощи. Они оперативно приехали на место и вызволили собаку. Животное обмотали одеялом и вытащили наружу.

Собака сейчас находится на лечении. Мама Тимофея обещала взять ее на передержку и попытаться найти ей новый дом. Приютить животное сама не может, так как у них самих есть собака и две кошки — одну из них, к слову, тоже принес мальчик