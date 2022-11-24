В Барнауле могут ввести штраф хозяевам, которые выкидывают питомцев на улицу

Администрация Барнаула считает, что число бродячих животных не удастся сократить, пока владельцы будут безответственно относиться к домашним питомцам. Они предприняли несколько решений, касающихся приюта «Ласка». Об этом сообщает городская мэрия.

Участники рабочего совещания обратили внимание, что нет мер ответственности по отношению к владельцам животных на законодательном уровне.

По их мнению, в этом и кроется причина проблемы большого числа бездомных животных. Владельцы отпускают питомцев на самовыгул, и тогда они теряются, или вовсе выкидывают их на улицу.

Мерами борьбы могут стать штрафы, которые будут выписывать нерадивым владельцам.

По решению главы Барнаула Вячеслава Франка для проработки этого вопроса проведут совещания с представителями законодательной власти.

Также глава города поручил проработать вопрос увеличения финансирования приюта «Ласка» на случай роста числа бездомных животных. Разработают план развития приюта и составят смету.