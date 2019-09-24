От имени патриарха Кирилла «благочестивые» мошенники просят у епархий денег

«Сообщаю Вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств», — сообщается в письме за подписью управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.