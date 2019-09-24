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Происшествия

От имени патриарха Кирилла «благочестивые» мошенники просят у епархий денег

Неизвестные мошенники рассылают в региональные епархии письма от имени патриарха Кирилла с просьбой перечислить денег, сообщает Patriarchia.ru.

Владимир Путин с патриархом Кириллом в Сергиевом Посаде, 2014 год.
Владимир Путин с патриархом Кириллом в Сергиевом Посаде, 2014 год.
kremlin.ru

«Сообщаю Вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств», — сообщается в письме за подписью управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Мошенники просят перечислить средства на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов, пишет znak.com.

Епархиальным архиереям предписано срочно информировать подведомственные им монастыри и храмы о возможности получения таких писем.

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