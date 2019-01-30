От имени Сбербанка клиентам «названивают» продвинутые мошенники

Клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на мошенников, которые звонят и узнают информацию о счете, представляясь сотрудниками финансово-кредитного учреждения. При этом телефонный номер определяется как банковский.

Киберпреступники с телефонного номера Сбербанка рассказывали банковским клиентам, что некие злоумышленники пытались незаконно списать деньги с карты и просили сообщить им данные счета. Злоумышленники при этом знали не только ФИО жертвы и ее паспортные данные. Сомневавшемуся клиенту «сотрудники» также направляли СМС-сообщение с подтверждением.

Эксперты объяснили изданию «Коммерсант», что технически звонок с номера Сбербанка можно совершить, используя специальное приложение. А осведомленность о клиенте объясняется покупкой данных у самих сотрудников банка, а также информацией из соцсетей.

Единственная защита — перезванивать в банк и проверять информацию.

«Мошенники могут инициировать звонок с любого номера, однако они не могут на этот номер звонок принять, — пояснил руководитель лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет» Лука Сафонов. В самом Сбербанке заверили, что следят за подобными случаями и постоянно совершенствуют защитные системы, пишет ura.ru.

Активность хакеров на Сбербанк в конце 2018 года усилилась по сравнению с предыдущим годом в два раза, сообщает «Дни.ру».