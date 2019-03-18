От радиоактивного отравления скончалась свидетельница по делу Берлускони

Фадил была госпитализирована в Милане в конце января, но скончалась месяц спустя. У 34-летней женщины были сильные боли, постепенно стали отказывать внутренние органы.

Результаты токсикологических тестов свидетельствуют, что топ-модель отравили «смесью радиоактивных веществ». Это был радиоактивный изотоп кобальта и еще два других неизвестных вещества.

Прокуратура Милана возбудила дело об убийстве и изъяла все медицинские документы Фадил. Сама модель высказывала опасения, что ее могли отравить. Врачи также отмечали, что симптомы характерны для отравления.

Сам Берлускони заявил журналистам, что никогда не знал Иман Фадил и «никогда не разговаривал с ней».

«Все ее заявления, о которых я читал, казались мне выдуманными и абсурдными», — заявил политик на просьбу прокомментировать смерть свидетеля.

Дело о секс-вечеринках

Судебный процесс над Сильвио Берлускони начался в 2011 году, когда стало известно о так называемых секс-вечеринках «бунга-бунга» на миланской вилле у тогдашнего премьера, пишет znak.com. Вечеринки носили систематический характер, а в 2010 году в них участвовала и несовершеннолетняя девушка Руби — уверена сторона обвинения.

Летом 2014 года суд оправдал политика, однако вскоре было возбуждено дело о подкупе свидетелей в рамках предыдущего расследования.