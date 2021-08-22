От удара оторвало ногу. Пешеход погиб под колесами Honda Accord в центре Барнаула

Ночное ДТП, произошедшее в центре Барнаула 22 августа, унесло жизнь мужчины, сообщили в паблике « Барнаул 22 ».

Авария случилась около 01:10 на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев.

Известно, что водитель 2000 года рождения на автомобиле Honda Accord сбил мужчину 1981 года рождения. Уточняется, что пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ночное смертельное ДТП в центре Барнаула. vk.com/barneos22.

«Удар был такой силы, что пешеходу оторвало ногу», — уточняют в паблике «Инцидент Барнаул».

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Выясняются все обстоятельства случившегося.