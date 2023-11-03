5 ноября
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Происшествия

От умершего полтора года назад младенца потребовали заявление на суде в Новосибирске

На суде по делу о причинении смерти по неосторожности с родителей умершего ребенка потребовали заявление от него, сообщает "КП-Новосибирск".

Младенец.
Младенец.
Открытые источники.

Девочку привезли в клинику из Барнаула, чтобы ей прооперировали заячью губу. Но после операции она умерла от большой кровопотери.

В смерти ребенка обвиняют врачей. Родители также подали в суд иск с требованием компенсации. Сейчас проходит суд по уголовному делу "Причинение смерти по неосторожности".

Однако сторона защиты заявила, что ей нужно заявление об оказанной медицинской помощи от самого ребенка. А родители якобы не имеют права подавать иск о возмещении морального вреда.

Сейчас семья девочки ждет результаты экспертизы, от которой зависит продолжение уголовного дела.

Нужно, чтобы эксперты подтвердили прямую связь между действиями врачей и смертью ребенка.

Ранее в Кемеровской области родители забили младенца до смерти.

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