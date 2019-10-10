Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Отдых с женой в кафе завершился для жителя Алтая ударом ножом в спину

Жительница Новоалтайска предстанет перед судом за то, что ударила своего мужа ножом в спину. Женщине показалось, что во время отдыха в кафе супруг оказывал знаки внимания ее родственнице.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В региональном управлении следственного комитета уточняют, что на скамье подсудимых окажется 32-летняя горожанка.

По данным правоохранителей, в конце августа этого года обвиняемая с мужем отдыхали в одном из кафе города Новоалтайска.

«Вернувшись домой, между супругами произошел конфликт на почве ревности — женщина обвинила мужа в том, что он оказывал знаки внимания ее родственнице. Когда мужчина отвернулся, супруга нанесла ему в спину удар ножом, который причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего», — указывают в СКР.

Свою вину женщина признала и раскаялась в содеянном.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость