Отдых с женой в кафе завершился для жителя Алтая ударом ножом в спину

В региональном управлении следственного комитета уточняют, что на скамье подсудимых окажется 32-летняя горожанка.
По данным правоохранителей, в конце августа этого года обвиняемая с мужем отдыхали в одном из кафе города Новоалтайска.
«Вернувшись домой, между супругами произошел конфликт на почве ревности — женщина обвинила мужа в том, что он оказывал знаки внимания ее родственнице. Когда мужчина отвернулся, супруга нанесла ему в спину удар ножом, который причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего», — указывают в СКР.
Свою вину женщина признала и раскаялась в содеянном.