2 мая
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Происшествия

Отдыхающей в сквере россиянке неизвестный прострелил оба колена

Неизвестный прострелил жительнице Сергиева Посада оба колена из окна жилого комплекса (ЖК), пока она отдыхала с подругами в сквере, сообщает РИА «Новости».

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Как рассказала пострадавшая, она пришла с подругами в сквер, чтобы отдохнуть после работы. Компания взяла с собой готовый шашлык и решила посидеть у одного из домов ЖК. По словам потерпевшей, они не создавали неудобств окружающим.

Поздним вечером раздалось два взрыва неподалеку от отдыхающих — один из них задел лавочку, где расположилась компания. После этого девушки решили сменить место отдыха и отошли на другую сторону сквера.

Когда они расставляли свои вещи, девушка получила огнестрельное ранение в правую ногу. Вскоре женщина получила выстрел и в левую ногу, пишет Газета.Ru.

Личность стрелявшего пока не установлена. Пострадавшая находится в больнице. Одну из пуль вытащить пока не удалось.

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