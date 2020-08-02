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Происшествия

Отдыхающие на Алтае новосибирцы чудом выжили при пожаре на турбазе, прыгнув вниз с третьего этажа

Жительница Новосибирска, которая отдыхала в Алтайском крае, рассказала о пожаре на турбазе «Горное солнце» и о том, как ей удалось спастись во время ЧП.

Пожар на турбазе в Алтайском крае.
Пожар на турбазе в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

По словам женщины, инцидент случился в ночь на 31 июля. Чтобы спасти свои жизни, семье с девятилетним ребенком пришлось прыгать с третьего этажа.

«Мы снимали номер на самом верхнем этаже, на третьем (мансардном). Проснулась в час ночи от запаха, на балконе дым, разбудила мужа, побежала за сыном. Прыгали на одеяла с третьего этажа, еле спаслись. Через секунды загорелась часть номера, где мы жили. Никто не будил, пожарной сигнализации не было, огнетушителей не было. Мы живы, но соседи по этажу, двое, в больнице с тяжелыми травмами. Я считаю, что должны проверить все базы отдыха на предмет готовности к пожарам», — цитирует НГС слова жительницы Новосибирска.

По данным МЧС, площадь возгорания на турбазе составила около 120 квадратных метров: огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям.

Отметим и то, что 31 июля на турбазе «Глобус» в Алтайском крае были обнаружены тела четырех человек — семейная пара и двое детей. Главой семейства оказался 51-летний Иосиф Кременских, начальник сектора мониторинга управления печати Алтайского края.

По данным следствия, люди отравились угарным газом.

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