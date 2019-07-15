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В Алтайском крае в реке отдыхающие нашли урну с прахом

13 июля в реке Чумыш в Алтайском крае нашли урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, пишет местная газета «Тальменская жизнь». Крышка урны была сломана и внутрь попала вода. Известно, что ветеран ушел из жизни в 2018 году.

Вода, водоем.
Вода, водоем.
СС0

Один из жителей Тальменки нырнул в воду и задел странный предмет. Это оказалась урна с прахом. На ней есть табличка — прах принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну, который родился в 1918 году, а умер в ноябре 2018 года.

«Крышка урны была разломана, внутрь попала вода, но прах не размыло. Мы тут же принялись звонить в разные службы. Сначала возникло ощущение, что от нас просто отмахиваются, в дежурной части стали говорить, что такими вопросами не занимаются. Но потом все-таки приехала машина „дежурки“, и урну забрали», — говорят очевидцы.

Случайно ли урна оказалась в реке, пока неизвестно.

Что известно о Евгении Доильницыне?

Он родился он в деревне Сорокино. Участвовал в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 году получил тяжелое ранение. В сентябре 1946 года уволен в запас в звании гвардии лейтенанта.

С 1958 года был научным сотрудником ЗСФАН СССР. С 1991 года вышел на пенсию.

Имеет ордена Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медали «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».

Его мемуары вошли в рукописную книгу воспоминаний бывших сотрудников и студентов Новосибирского химико-технологический техникума (ныне колледжа) им. Д.И. Менделеева.

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