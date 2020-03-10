«Отелло» из алтайской деревни двумя выстрелами в голову убил бывшего друга

В ночь с 8 на 9 марта в одном из сельских баров Зонального района два бывших друга поссорились, после чего один из них поехал домой, взял ружье и застрелил второго. Ссоры между ними продолжались несколько лет, в том числе на почве ревности, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тело 41-летнего жителя одного из сел Зонального района обнаружили 9 марта 2020 года. Мужчина находился в своем автомобиле — его убили выстрелом в голову.

Преступление было совершено, как говорят следователи, в условиях неочевидности.

Тем не менее личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Это был 28-летний односельчанин погибшего. Мужчины раньше дружили, но несколько лет назад крепко поссорились, в том числе — на почве ревности. И затем старший мужчина оскорблял бывшего друга при каждой встрече.

В праздничный день оба находились в баре — и снова поссорились. Тот, который помоложе, поехал домой, взял ружье и вернулся обратно. Но в баре обидчика уже не было.

Бар CCO

Тогда он отправился искать его на своем авто. И нашел — тот находился в своей машине. Тогда обиженный дважды выстрелил в голову бывшему приятелю, после чего скрылся.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, рассказала старший помощник руководителякраевого СУ СКР по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.