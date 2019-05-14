Отец Алины Кабаевой выступил поручителем обвиняемого в хищении 230 млн за освобождение из СИЗО

Краснодарский краевой суд отказался освободить из СИЗО гражданина России и Сербии Нумана Байрамовича, обвиняемого в хищении около 230 млн рублей при строительстве многоквартирного дома в Сочи. Поручителем за Байрамовича готов был стать отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.

«Он прислал в суд соответствующий документ», — рассказывает адвокат обвиняемого Федор Трусов.

Защита просила освободить крупного строителя-предпринимателя под залог или домашний арест, пишет bfm.ru.

«Наш довод о том, что Байрамович должен быть переведен под домашний арест, поддержала и уполномоченный по правам человека РФ госпожа Татьяна Москалькова, которая обращалась по этому поводу в прокуратуру Краснодарского края. Однако суд ее обращение проигнорировал, как и ее довод о том, что вменяемое Байрамовичу преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности», — добавил защитник.

Потерпевшие

Более 20 покупателей квартир, признанных потерпевшими по уголовному делу, прислали в суд телеграммы, в которых заявили — потерпевшими себя не признают, и попросили суд не продлевать фигуранту арест.

«Те, кто хочет, обращаются к застройщику и возвращают вложенные в квартиры деньги. Поэтому это не мошенничество в сфере строительства, а беспрецедентное давление на бизнес», — полагает адвокат.

Однако суд второй инстанции оставил решение суда без изменения, отклонив апелляционную жалобу защиты.

Верховный суд России затребовал материалы для возможности проведения кассационного слушания по вопросу проверки законности ареста Байрамовича в октябре 2018 года.

Арест и противостояние

Основатель крупной строительной компании ООО «АЛК++Компани» Нуман Байрамович арестован 25 октября 2018 года. Главное следственное управление МВД по Краснодарскому краю вменяет ему ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, предприниматель входил в организованную группу, которая незаконно, начиная с 2014 года, вела в Сочи строительство 13-этажного жилого дома с целью хищения денежных средств будущих покупателей.

Потерпевшими по делу признаны около 60 граждан, а ущерб следствие оценило в 229,7 млн рублей. Нуман Байрамович вину отрицает.

Защита считает уголовное дело результатом противостояния с властями.

Что известно о бизнесмене

Бизнесмен занимается международным строительством с 1981 года. Среди объектов — горно-туристический кластер «Газпром» (Красная Поляна), культурно-этнографический комплекс «Моя Россия» (Красная Поляна), здание морского порта Сочи и здание обслуживания высших должностных лиц в аэропорту, а также множество жилых домов, бизнес-центров и комплексов бизнес-класса на юге России.