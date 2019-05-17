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Происшествия

«Отец года» забрал из детского сада чужого ребенка

Житель Усть-Вымского района (Республика Коми) отправился в детский сад за дочерью, но случайно забрал чужого ребенка.

Детский сад, столовая.
Детский сад, столовая.
pixabay.com

Незадачливый отец осознал ошибку, только когда вернулся домой.

Полицейские быстро среагировали на звонок из детского сада о пропаже воспитанницы, сообщает телеканал 360. К приезду правоохранителей мужчина уже вернул девочку назад и забрал свою дочь.

Местная администрация инициировала проверку в дошкольном учреждении, чтобы выяснить, как мужчине отдали чужого ребенка, пишет ura.ru. Обстоятельства произошедшего выясняют и полицейские.

В соцсетях невнимательного мужчину окрестили «отцом года». Комментаторы отмечают, что ситуация больше похожа на анекдот.

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