«Отец года» забрал из детского сада чужого ребенка

Житель Усть-Вымского района (Республика Коми) отправился в детский сад за дочерью, но случайно забрал чужого ребенка.

Незадачливый отец осознал ошибку, только когда вернулся домой.

Полицейские быстро среагировали на звонок из детского сада о пропаже воспитанницы, сообщает телеканал 360. К приезду правоохранителей мужчина уже вернул девочку назад и забрал свою дочь.

Местная администрация инициировала проверку в дошкольном учреждении, чтобы выяснить, как мужчине отдали чужого ребенка, пишет ura.ru. Обстоятельства произошедшего выясняют и полицейские.

В соцсетях невнимательного мужчину окрестили «отцом года». Комментаторы отмечают, что ситуация больше похожа на анекдот.