Отец из Саранска пытался выбросить из окна грудную дочь

В Саранске пьяный мужчина пытался скинуть с третьего этажа свою маленькую дочь. Подробности происшествия рассказала мать пятимесячной девочки в интервью «Info RM».

Мать ребенка познакомилась со своим гражданским мужем два года назад. Он неоднократно ее избивал, но после рождения ребенка все изменилось. Пока женщина работала, мужчина сидел с ребенком, ухаживал за ним, водил на прогулки.

19 августа мужчина напился на семейном застолье и ударил гражданскую жену. На следующий день он опохмелился, заперся в квартире и начал выбрасывать из окна вещи и технику, вскоре дошла очередь до ребенка.

Очевидцы вовремя сообщили в полицию о намерениях отца девочки — приехавшие на место полицейские спасли пятимесячную девочку через балкон соседней квартиры. Сейчас с младенцем все в порядке.

Отец ребенка ранее был судим

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