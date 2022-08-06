8 августа
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Происшествия

Отец, из-за которого пес насмерть загрыз ребенка, пойдет под суд в Сибири

Следователи завершили расследование уголовного дела против 50-летнего жителя Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

По версии следствия, мужчина прибрел для охраны дома крупного беспородного пса, похожего на метиса кавказской овчарки. Собака жила без привязи в свободных условиях на территории огорода и двора дома. Хозяева не занимались дрессировкой и воспитанием собаки.

В вечернее время 18 мая отец мальчика, зная о том, что пес не на привязи, занимался личными делами, и при этом отпустил малолетнего сына во двор дома.

В результате на оставленного без присмотра 5-летнего ребенка напала собака и, повалив на землю, покусала мальчика причинив травы не совместимые с жизнью. Пес покусал мальчика в районе головы, шеи, туловища и конечностей. Мать ребенка в это время находилась на работе.

Против отца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Решить его судьбу должен в ближайшее время суд.

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