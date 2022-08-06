Отец, из-за которого пес насмерть загрыз ребенка, пойдет под суд в Сибири

По версии следствия, мужчина прибрел для охраны дома крупного беспородного пса, похожего на метиса кавказской овчарки. Собака жила без привязи в свободных условиях на территории огорода и двора дома. Хозяева не занимались дрессировкой и воспитанием собаки.

В вечернее время 18 мая отец мальчика, зная о том, что пес не на привязи, занимался личными делами, и при этом отпустил малолетнего сына во двор дома.

В результате на оставленного без присмотра 5-летнего ребенка напала собака и, повалив на землю, покусала мальчика причинив травы не совместимые с жизнью. Пес покусал мальчика в районе головы, шеи, туловища и конечностей. Мать ребенка в это время находилась на работе.

Против отца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Решить его судьбу должен в ближайшее время суд.