Отец погибшего в Сочи футболиста рассказал о деталях смерти спортсмена

В Сочи 6 ноября погиб 31-летний футболист из Чувашии Алексей Лесин. Его нашли на берегу Черного моря.

Экспертиза показала, что Алексей захлебнулся, пишет pg21.ru.

Отец спортсмена рассказал, что вел собственное расследование, сообщает "Спорт-Экспресс". Так вот, он рассказал, что до трех часов ночи футболист был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда спортсмена не пустили — видимо, не прошел дресс-код. Ребята из команды хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара и направился в сторону моря. Потом его нашли.

Отец предполагает, что сына прибило к берегу.

У Алексея был с собой рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли, указывает РИА "Спорт".

Ранее умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

С того момента, как он узнал о страшном заболевании, парень отказывался говорить негативно. И решил наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Амиров проходил лечение в Германии, а хоккейный мир всячески выражал ему поддержку как по эту, так и по ту сторону океана, пишет Газета.Ru.

Он считался одним из самых талантливых хоккеистов своего возраста не только в России, но и в мире. Хоккеист провел в КХЛ 70 встреч в регулярных чемпионатах и еще девять в плей-офф, отметившись 18 (10+8) очками.

Его выбрали на драфте-2020 в НХЛ в первом раунде под общим 15-м номером «Торонто Мэйпл Лифс».