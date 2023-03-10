10 марта
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Происшествия

Отец с ребенком погибли в смертельном ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Смертельное ДТП произошло вечером 9 марта на трассе Барнаул-Новосибирск. Погибли мужчина и трехлетний мальчик. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Инцидент Барнаул

Авария произошла в 17:30 в Ордынском районе на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

36-летний мужчина, управляя Honda Civic, ехал в сторону рабочего поселка Ордынское. Известно, что в машине было три пассажира — 30-летняя женщина и два мальчика трех и пяти лет.

По предварительным данным, он не справился с управлением и столкнулся со встречным Toyota Land Cruiser.

Также столкновение произошло с пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird. Автобус ехал по маршруту Славгород — Новосибирск.

В результате ДТП водитель Honda Civic и трехлетний мальчик получили травмы, несовместимые с жизнью. Двое других пассажиров, женщина и 5-летний мальчик, выжили, их доставили в районную больницу.

Между тем в рейсовом автобусе в момент ДТП находилось девять пассажиров. Медицинская помощь им не понадобилась, в том числе 62-летнему водителю автобуса.

57-летний водитель автомобиля Toyota за медицинской помощью тоже не обращался.

Ранее женщина погибла в ДТП на Чуйском тракте.

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